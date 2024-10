Bomba: Alejandro Fantino analiza abandonar Por amor o por dinero

El clima no es el mejor en El Trece y Adrián Suar fue muy claro con Kuarzo: “Tienen que levantar el numero. Apliquen todas las estrategias que sean necesarias para hacerlo… Tienen todo octubre”.

El reality Por amor o por dinero es uno de los grandes fracasos de la televisión argentina en 2024 , sumado a Survivor, Margarita y otros programas fallidos que el público no eligió. El pasado viernes, el ciclo promedió solo 3.3 puntos de rating, con pisos de 2.7, y en algunos momentos fue desplazado al tercer puesto por Cantado 2024 en América, que promedió 3.0.

Fantino

La decisión se tomó rápidamente a mediados de la semana pasada y se determinó que el reality pasara al marginal horario de las 23:15, que en realidad es a las 23:30, para que Los 8 escalones ocupara nuevamente esa franja. Acá nadie pierde: ambas producciones son de la productora Kuarzo, que aceptó esta medida para recuperar la alta inversión que se hizo.

Cercanos al conductor comentaron que, si bien el número del debut fue de solo 5 puntos, siempre mantuvo la fe de que sería por la competencia, ya que enfrente estaba otro estreno fuerte: Bake Off Famosos, que en su segunda emisión logró picos de 17.1 puntos de rating.



La decepción fue total y el conductor se fue apagando aún más. El jueves se le comunicó la decisión del recorte y el nuevo horario, lo que lo llevó a replantearse su continuidad.

Alejandro aceptó la conducción del reality, viéndolo como una oportunidad y un pendiente en su carrera. Además, contó en varias entrevistas que el estudio le quedaba muy cerca de su casa, lo que hacía que el regreso fuera mucho más corto que si trabajara desde los estudios de El Trece.



El círculo cercano al conductor comenta que no la está pasando bien y que en estas últimas horas está pensando en dejar la conducción de Por amor o por dinero, una verdadera bomba de concretarse. Sin embargo, no quiere estar sumido en uno de los grandes fracasos de la televisión.

Por su parte, Adrián Suar fue muy claro con Kuarzo y lanzó un ultimátum: “Tienen que levantar el número. Apliquen todas las estrategias que sean necesarias para hacerlo… Tienen todo octubre”.

adrian suar

Fantino ya venía mal en el rating, luego de tener una audiencia muy baja en El Nueve con un ciclo muy similar al de PH. En ese momento, criticó a la medidora Kantar Ibope, diciendo que “una vez más demuestra que los números son una mentira. La gente me para en la calle para decirme lo bueno que está el programa”.

“No vuelvo más a la televisión. Me quedo en Neura que me va muy bien”, fue otra de sus declaraciones en ese momento. Aparentemente, esto podría cumplirse y será una semana clave para el conductor, quien podría decir adiós a uno de los ciclos más ambiciosos de El Trece, que no dio un solo fruto positivo, argumentando además que su paternidad lo mantiene más ocupado de lo que pensó.