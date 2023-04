La fuerte confesión de Nacho de Gran Hermano a Julieta Poggio: "Había sido yo"

Nacho contra Julieta

“Yo te robé... ¿Te acordás el cajón donde tenías los chocolates con gomitas que fueron desapareciendo? Bueno, había sido yo", contó y sorprendió completamente a Julieta, quien contó indignada que no era la primera vez. Escuchó atentamente y comenzó a reírse.

Y luego concluyó: "Todos me robaron. Una vez tenía un chocolate ahí guardado en un tapercito, me lo robaron. Tenía un choripán guardado en el microondas escondido en un papel, me lo comieron. No podías dejar nada", deslizó. "¿Por qué tenías que robar?", reclamó.

Romina Uhrig denunció a la producción de Gran Hermano: "No querían a una peronista kirchnerista en la final"

En una entrevista transmitida por YouTube, Uhrig reprochó que la producción haya alargado el programa y que haya cambiado la cantidad de participantes que llegaban a la final.

https://twitter.com/somoscorta/status/1643382972471554048 "No querían que llegue una peronista kirchnerista a la final"



Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano, acusó una campaña en su contra y afirmó: "Yo jamás metí la política en el medio".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/GoV3rcMWSt — Corta (@somoscorta) April 4, 2023

"Como venía bien el tema lo estiraron una semana más. Hasta ahí éramos los cuatro en la final. Después cambiaron todo. Preguntamos qué pasó y obviamente nos imaginábamos el tema del rating. Después cuando yo salgo de la casa digo, bueno, con toda la campaña que me hicieron obviamente que no querían que llegue una persona peronista, kirchnerista a la final", manifestó la participante.