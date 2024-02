La fría respuesta de Sabrina de Gran Hermano al descargo su exnovio: "Me fui y te chupó un..."

Mientras se encontraba en el programa Cortá por Lozano, Sabrina recibió la noticia de las publicaciones de su exnovio. Tras escuchar lo que dijo, expresó: " No iba a salir a hablar ni exponer nada de mi relación , no quería contar nada, pero lo único que tuve en el medio fue una llamada con mi familia y la verdad es que no se comportó tan bien como muestra ".

Ingresando en detalles de los últimos meses de su relación, la mendocina aseguró: "No fue todo esto que ven ustedes, fue heavy. Pasaron cosas... Pero no lo quiero exponer acá eso tampoco. No es todo tan así, pero te banco, 'Bra'. Vos y yo sabemos lo que fue esa relación y qué pasó". Con estas palabras, señaló que no estaban bien a la hora de ingresar a Gran Hermano 2023.

Para finalizar, directamente lo atacó: "Me fui un mes a Córdoba, que te chupó tres huevos, volví para solucionar lo de nuestra relación y también te chupó un huevo. Entré a Gran Hermano y las cosas se dieron así. No tengo una venganza contra él, pero sí perdoné muchas cosas que no tendría que haber perdonado". Así, todo quedó abierto a la interpretación del público, aunque ya tienen una clara idea sobre Sabrina Cortez.

Embed - Sabrina, la última eliminada de la casa (Entrevista Completa) - Cortá por Lozano 2024

