El novio de Sabrina de Gran Hermano rompió el silencio tras los ataques: "Preferí mantenerme callado..."

La terminante decisión de Juliana Furia contra Gran Hermano 2023: "Me voy con dignidad"

Ingresando en los detalles, reveló: "La verdad, no entiendo nada de lo que está pasando. No sé si es todo joda o realmente le afectó mucho el aislamiento y perdió la cabeza. Fue ella quien decidió hacer una presentación hablando 10 puntos de mí y ahora resulta que estaba todo mal y recién me entero por TV...".

Brian - Sabrina 1-2-24 (1).png Sabrina estuvo en pareja por más de 8 años con Brian. Instagram

"Admitir la cagad* que te mandaste no es una opción, por lo que veo. Claramente te comió la cabeza el ambiente y mezclaste un reality con la vida real", continuó Fernández. Así, volvió a dejar en claro que no estaba hablado el tema de la infidelidad, por lo que Sabrina actuó de mala fe.

Para finalizar, Brian Fernández aseguró: "Me da pena cuando caigas en la realidad y veas como salí a bancarte y apoyarte siempre, y por sobre todo que veas cómo sufrieron afuera por tus actos los que más te quieren". Con esto, apuntó a que su familia está de su lado a pesar de la relación de sangre que los une.

Brian - Sabrina 1-2-24.png Brian le había enviado el mensaje de "Incondicional", pero lo cambiaron por lo que pasó. Redes sociales

Pero eso no fue lo único, sino que también compartió la última conversación que tuvieron antes de que ella se aísle para entrar a Gran Hermano 2023. En el mensaje de despedida, Sabrina le dijo: "Cuidate y confiá en mí siempre, y no andes chapando por ahí con nadie".

Junto a esto, él agregó: "Última vez que hablé con ella... Me hubieras comunicado lo que te pasaba en vez de hacer lo que hiciste... Por lo que decís, entiendo que entraste a ver qué te pasaba pero por las dudas me dejaste afuera esperando, y eso habla por sí solo de lo mal que te manejaste".