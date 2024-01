A puro brillo, Stephanie Demner mostró la microbikini que sorprende en la moda del verano

stephanie Demner microbikini Instagram

“Un ratito de playa hoy”, escribió Stephanie Demner en la publicación que subió a su cuenta de Instagram. En pocas horas reunió más de 20 mil "me gusta" y cerca de 5 mil comentarios por parte de sus casi 1 millón y medio de seguidores, los cuales elogiaron su look y la felicitaron por su viaje.

La Joaqui aprovechó el calor para posar con su microbikini preferida del verano

La Joaqui bailó vistiendo una microbikini XXS y sorprendió a sus seguidores. La artista, quien suele compartir este tipo de contenidos en sus redes sociales, realizó una coreografía en su casa y marcó tendencia con su look. De gran presente musical, con sus canciones integrando la lista de las 5 más escuchadas del año en Spotify, confirmó que no sólo da que hablar en la música sino también en la moda. Sus fans que llenan cada uno de sus shows también están atentos a sus looks y elogian cada una de sus combinaciones.

Fiel a su estilo vanguardista, en TikTok convirtió viral una de sus coreografías. La cantante compartió un baile para el que eligió vestir una microbikini con un estampado en el tono del rosa que marcó tendencia. El conjunto de dos piezas incluyó un corpiño XXS con detalles de líneas en color bordó y una bombacha colaless con tiras ajustables en los costados de la cadera. Gracias a esta combinación, hizo visible buena parte de sus tatuajes, los cuales aportaron su grano de arena a su apuesta.

La Joaqui completó su look con el pelo suelto y con un maquillaje en donde sólo decidió usar un delineado negro para los ojos y lápiz labial color rosado. Sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y comentarios, elogiando no sólo su baile y su presente en la música, sino también su look. De esta manera confirma su capacidad de marcar tendencia y su influencia entre su público.

