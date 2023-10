Coti Romero aprovechó el calor para lucirse en microbikini mientras disfrutaba de la pileta

La ex participante de Gran Hermano volvió a marcar tendencia vistiendo una microbikini

Coti Romero sorprendió vistiendo una microbikini desde su natal Corrientes . Tras su última participación en el Bailando 2023, la ex participante de Gran Hermano y actual figura del popular programa de América decidió tomar un respiro y visitar su tierra natal, aprovechando para compartir con sus fieles seguidores un momento de relax en la pileta y marcar tendencia con su elección de traje de baño.

Durante su estadía en Corrientes, Coti Romero eligió un audaz microbikini off white para disfrutar del sol . El diseño destacó por tener un corpiño con molde triangular con frunces y una parte inferior con una bombacha colaless con tiras ajustables en los costados de la cadera. A su look le sumó una musculosa color azul Francia , que dejó a la vista parte del conjunto.

Coti Romero microbikini instagram

En las redes sociales, el posteo de la influencer no tardó en llamar la atención. Con un aspecto fresco y natural, mostró su belleza al natural, con el cabello mojado y peinado hacia atrás, con señales de haberse metido a la pileta un rato antes. Las reacciones no se hicieron esperar, con miles de seguidores apreciando su look y felicitándola por su actualidad laboral.

Coti romero microbikini Instagram

Nati Jota mostró uno de los colores del verano y lo hizo en microbikini desde Río de Janeiro

Nati Jota se adelanta a las tendencias al lucir una microbikini en Río de Janeiro. Conocida por ser uno de los destinos favoritos de los argentinos, especialmente durante el invierno, esta ciudad ofrece un ambiente tropical y una variada oferta de actividades en la playa. La periodista no se quedó atrás y eligió este paraíso brasileño para disfrutar de unos días bajo el sol.

En sus recientes publicaciones de Instagram, donde cuenta con más de 2 millones de seguidores, la streamer sorprendió con su elección de traje de baño. Para sus días a orillas de mar, eligió una microbikini de tonalidad violeta de dos piezas con corpiño con molde triangular y bombacha colaless. Esta podría decirse que es una de sus prendas favoritas ya que suele usarlas cada vez que se va de viaje.

nati jota microbikini violeta Instagram

Sin embargo, no todo fue sol y playa. En una de las historias que compartió en su perfil, Nati Jota narraba cómo, sorpresivamente, el clima cambió, dando lugar a ráfagas de viento y una inesperada lluvia. Junto con una amiga ,se mostró en su habitación de hotel, donde siguió disfrutando, aunque bajo techo, de su viaje.

Nati jota microbikini violeta Instagram