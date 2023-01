La esposa de Dani Alves explotó contra la prensa española y realizó un duro descargo

"Me cuentan que ahora Joana se arrepiente de esas primeras declaraciones que ella hace defendiendo la postura de su marido. Una decisión que ella toma, en parte, porque se lo pide la abogada de Dani Alves", agregó Requejo, quien también sostuvo que la modelo "no duda en ningún momento del relato de la víctima".

Según la periodista, Sanz tenía planeado acompañar a su marido la noche del 30 de diciembre, cuando habría ocurrido el abuso. "Fue el propio Dani Alves quien dijo que no era un plan para chicas y que él iba a salir solo con sus amigos", explicó.

La información exclusiva fue replicada rápidamente por otros medios españoles e internacionales, lo que enfureció a la modelo. Sanz subió capturas de la nota publicada por Marca junto a varios signos de pregunta y el emoji de una cara llorando de risa.

Historia Joana Sanz 1

"Está claro que si no tenéis noticia, la inventáis", comentó junto a un párrafo en el que se asegura que la decisión del divorcio fue "muy meditada" y que "ella también es una víctima". Luego compartió otro tramo donde se lee: "Joana Sanz no duda del relato de la víctima" y acotó: "¡Pero qué estáis diciendo! Falso".

Historia Joana Sanz 2

A pesar de que desmintió la noticia de Telecinco, en los últimos días la modelo borró todas las fotos junto a Dani Alves de sus redes sociales. También denunció que recibió mensajes amenazantes y acosadores donde la acusan de ser "cómplice de un violador".

El estremecedor testimonio de la mujer que denunció a Dani Alves por agresión sexual

Luego de la detención Dani Alves por agresión sexual en Barcelona, la mujer que lo denunció brindó un estremecedor testimonio sobre lo que sucedió aquella noche del 30 de diciembre en dentro de la discoteca Sutton donde conoció al futbolista.

Durante la madrugada, un hombre se les acercó para invitarlas a pasar tiempo en una parte VIP del boliche. Al principio se negaron, pero ante la insistencia del sujeto aceptaron acompañarlo. Al llegar, se encontraron con otros tres hombres, uno de ellos Dani Alves, quien en un momento les comentó a qué se dedicaba.

Según el medio español, en un momento Alves empezó a molestar a las mujeres, acercándose a ellas y molestándolas. Hasta que, en un momento quedó a solas con la víctima y comentó que en ese momento "le agarró la mano con fuerza y Alves se la llevó a su pene".

En ese momento Alves le señala a la mujer una puerta y la obliga a entrar. Dentro de lo que parece ser un baño, la víctima aseguró que "me obligó a sentarme luego encima de él, me tiró al suelo y forzó a hacer una felación, a lo que me resistí activamente. Entonces, me abofeteó, levantó del suelo y penetró hasta eyacular. Finalmente, me pidió que saliera después de él".

En estado de shock, la mujer salió del baño y buscó a sus amigas para retirarse del establecimiento. Pero en medio de un ataque de llanto, varios empleados de la discoteca se dieron cuenta que algo le pasaba y le ofrecieron ayuda.