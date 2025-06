La esperada palabra de María Julia Oliván tras el horrible accidente: "Quedé en carne viva y temblando"

A través de un video compartido en Instagram por @ borderperiodismo y la propia periodista, se escuchó a Oliván expresar: "Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les tengo que contar una noticia muy friki que me sucedió, que probablemente ponga tristeza a todos mis seguidores, que son cientos de miles, y alegres a esos 12 haters que me estuvieron deseando el mal con mensajes de odio estos últimos días ".

Ya con respecto a su problema de salud, contó: "Ayer, después de grabar sobre la guerra entre Irán e Israel, fui a dormir a Antonio, que se me había levantado tempranito a las 4 AM, entonces lo dormí y le di mis besitos, que fue la última vez que estuve ahí con él cara a cara en salud...". Con estas palabras, adelantó que no está bien actualmente.

María Julia Oliván hijo María Julia Oliván se mostró muy preocupada por su hijo. Instagram

Luego, continuó: "Cuando volví, tenía frío. Entonces, ahí tengo una chimenea en que hay que ponerle etanol y es una chimenea moderna, le pones etanol y me parece un fueguito de fondo como muy cool, canchero. Y le empecé a meter etanol, a meter etanol, a meter etanol. Bueno, cuestión que me prendí fuego, me agarró una llamarada en el cuerpo". Esto generó escalofríos entre sus seguidores, quienes mostraron su apoyo en los comentarios.

"Valu Bonadeo estaba trabajando conmigo y me salvó un poco la vida porque me dijo instantáneamente: 'sacate la ropa'. Entonces, me saqué la ropa encendida y, como pude, subí al primer piso y me tiré abajo de mi ducha. El largo tiempo que tardó, la policía, la patrulla municipal vino enseguida, pero la ambulancia tardó un tiempo", describió Oliván.

Para finalizar, la periodista detalló: "Y bueno, todo ese tiempo, imagínense, en carne viva y temblando. Bueno, horrible. Me llevaron en ambulancia. Me trajeron, gracias a Dios, al queridísimo Hospital Alemán. Estoy en terapia intermedia desde hace dos días, desde ayer y hoy. Hoy me hicieron ya la primera intervención que consiste en sacar todas las ampollas".

Embed - BorderPeriodismo on Instagram: "Tuve un accidente..." View this post on Instagram A post shared by BorderPeriodismo (@borderperiodismo)

