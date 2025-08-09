Este es el peor momento del día para comer chocolate: muchos cometen este error

Expertos sostienen que este es el peor horario para comer chocolate

El chocolate es una de las tentaciones más ricas, de la que muchas veces no nos podemos resistir. Pero a diferencia de lo que muchos creen, nuestro cuerpo responde de manera distinta según el tipo de chocolate que consumamos, así como también del momento del día en el que lo hacemos.

Por un lado, muchos expertos coinciden en que el chocolate más saludable es el negro, que contiene un mínimo del 75% de cacao. Al ser rico en antioxidantes, contribuye a una mejor salud cardiovascular, equilibra el colesterol y su consumo, siempre y cuando sea moderado, mejora la circulación sanguínea.

Chocolate negro amargo Pexels Incluso estudios, como uno realizado en la Universidad de Harvard, avalan pequeñas porciones diarias de chocolate amargo en una dieta, para que pueda impactar en estos aspectos de nuestro cuerpo. De todas formas, hay un momento del día que no se recomienda para consumir este alimento.

Cuál es el peor momento del día para comer chocolate El peor momento del día para comer chocolate es antes de dormir. Esto se debe principalmente a su contenido en azúcares, cafeína y teobromina, un derivado de la cafeína que tiene efecto estimulante, por lo que nos dificultaría uno de los momentos más importantes de nuestra rutina.

Romper con el ciclo de sueño puede tener como consecuencias algunos trastornos, desde insomnio hasta estrés. Por otra parte, también se descubrió que el chocolate importantes niveles de triptófano, un aminoácido esencial y precursor de la serotonina; y de feniletilamina, un alcaloide endógeno al que también se le conoce como el 'químico del amor'.

Chocolate amargo Freepik