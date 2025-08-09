9 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Este es el peor momento del día para comer chocolate: muchos cometen este error

Si bien hay un tipo de este alimento que es beneficioso para nuestra salud, consumirlo a una hora específica nos puede perjudicar.

Por
Expertos sostienen que este es el peor horario para comer chocolate

Expertos sostienen que este es el peor horario para comer chocolate

El chocolate es una de las tentaciones más ricas, de la que muchas veces no nos podemos resistir. Pero a diferencia de lo que muchos creen, nuestro cuerpo responde de manera distinta según el tipo de chocolate que consumamos, así como también del momento del día en el que lo hacemos.

El fentanilo fue creado en la década de 1960 con fines médicos.
Te puede interesar:

El origen del fentanilo, el analgésico que está detrás de 68 muertes en Argentina y de una epidemia en Estados Unidos

Por un lado, muchos expertos coinciden en que el chocolate más saludable es el negro, que contiene un mínimo del 75% de cacao. Al ser rico en antioxidantes, contribuye a una mejor salud cardiovascular, equilibra el colesterol y su consumo, siempre y cuando sea moderado, mejora la circulación sanguínea.

Chocolate negro amargo

Incluso estudios, como uno realizado en la Universidad de Harvard, avalan pequeñas porciones diarias de chocolate amargo en una dieta, para que pueda impactar en estos aspectos de nuestro cuerpo. De todas formas, hay un momento del día que no se recomienda para consumir este alimento.

Cuál es el peor momento del día para comer chocolate

El peor momento del día para comer chocolate es antes de dormir. Esto se debe principalmente a su contenido en azúcares, cafeína y teobromina, un derivado de la cafeína que tiene efecto estimulante, por lo que nos dificultaría uno de los momentos más importantes de nuestra rutina.

Romper con el ciclo de sueño puede tener como consecuencias algunos trastornos, desde insomnio hasta estrés. Por otra parte, también se descubrió que el chocolate importantes niveles de triptófano, un aminoácido esencial y precursor de la serotonina; y de feniletilamina, un alcaloide endógeno al que también se le conoce como el 'químico del amor'.

Chocolate amargo

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Qué dicen los expertos sobre la relación de la comida y la longevidad.

Cuál es el llamativo consejo de un experto en longevidad para incorporar un hábito en la alimentación

La evaluación estuvo envuelta en la polémica.

Escándalo con las residencias médicas: ninguno de los 117 aspirantes pudo revalidar la nota

Cómo darse cuenta de que uno tiene el corazón débil.

Soy médico y estas son las 3 señales que advierten que tu corazón está débil

Comer en horarios ordenados es clave para la salud.

Esta es la peor hora para almorzar: los motivos por los que debería preocuparte

Las autoridades provinciales decidieron reforzar el cumplimiento del calendario de vacunación obligatorio.

El gobierno de Mendoza les cobrará multas a los padres antivacunas

Hay formas de ejercitarse que suman beneficios adicionales en áreas clave como la memoria, la coordinación y la vida social.

Este es el deporte que beneficia a la longevidad ayudando a la memoria y quemando grasas

Rating Cero

La tensión de la producción sueca aumenta mientras se desvelan las verdaderas intenciones de cada promesa.
play

Una película sueca con religión, promesas y engaños está dando que hablar en Netflix: de cuál se trata

En medio de un conflicto con su expareja, el ex Gran Hermano decidió cambiar su imagen y mostró el resultado en redes sociales.

La impresionante transformación de Thiago Medina en medio del escándalo con Daniela Celis: rotundo cambio de look

play

La noche de Graciela Alfano con Maradona, Charly García y Sabina: "Terminamos a las 4 de la tarde"

La ex-vedette de 72 años no ocultó su bronca contra Susana Giménez.

Graciela Alfano durísima contra Susana Giménez: "Me parece una vieja de m..."

La actriz aseguró que el éxito de la serie traerá una segunda y tercera temporada.

María Fernanda Callejón, sobre la segunda temporada de Viudas Negras: "Yo lo decreto"

Nico Vázquez levantó las funciones de Rocky por un tema de salud.

La insólita razón por la que que Nico Vázquez levantó las funciones de Rocky: los detalles

últimas noticias

Las provincias bajo alerta por bajas temperaturas para la jornada del sábado 9 de agosto son: Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Salta. 

Cambio drástico del pronóstico para Buenos Aires: ¿vuelven las altas temperaturas?

Hace 6 minutos
Axel Kiciloff habló sobre el panorama político del peronismo. 

Axel Kicillof: "Pienso que en octubre tenemos que ir con una sola boleta"

Hace 33 minutos
Kiciloff cuestióno a Milei tras su discurso al país.

Kicillof cuestionó los anuncios en cadena nacional: "Milei es un desastre por dónde se lo mire"

Hace 1 hora
El Departamento de Policía de Nueva York intenta determinar las circunstancias del ataque. 

Tiroteo en el Times Square de Nueva York: un adolescente abrió fuego y dejó al menos tres heridos

Hace 1 hora
Esta acción, aunque sencilla, puede potenciar la motivación y ayudar a alcanzar objetivos con mayor facilidad.

Este es el truco para fomentar la productividad: tiene que ver con un espacio de tu hogar

Hace 1 hora