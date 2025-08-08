8 de agosto de 2025 Inicio
Cuál es el llamativo consejo de un experto en longevidad para incorporar un hábito en la alimentación

El destacado investigador en biología del envejecimiento propone cambiar la frecuencia de las comidas y adoptar estrategias que impulsen los mecanismos naturales de reparación celular.

Qué dicen los expertos sobre la relación de la comida y la longevidad.

Qué dicen los expertos sobre la relación de la comida y la longevidad.

David Sinclair, profesor de genética y codirector del Centro Paul F. Glenn para la Biología del Envejecimiento en Harvard, propone una forma simple para vivir más y mejor: cambiar los hábitos alimenticios y reducir la frecuencia de las comidas. Según él, no se necesitan tratamientos complejos, sino ajustes en la forma de alimentarse.

Este enfoque invita a reconsiderar la idea de que vivir más y mejor depende únicamente de la restricción alimentaria
Su recomendación principal es clara: “coman menos seguido”. Sinclair cuestiona la idea tradicional de tres comidas diarias y sugiere que la restricción calórica y el ayuno activan los procesos naturales de reparación celular, permitiendo que el cuerpo dedique más energía a la regeneración en lugar de solo a la digestión.

En lugar de enfocarse en dietas o suplementos, Sinclair apuesta por hábitos que estimulen los mecanismos internos de reparación celular. Este enfoque, centrado en cuándo comer y no solo en qué, abre un nuevo debate sobre cómo simples cambios en el estilo de vida pueden influir en la longevidad.

Longevidad

Qué dijo David Sinclair, genetista de Harvard, sobre el hábito alimenticio para la longevidad

David Sinclair fundamenta su propuesta para combatir el envejecimiento en la hormesis, un “estrés positivo” que el cuerpo experimenta ante la escasez de alimentos. Este mecanismo activa procesos de defensa y reparación celular que resultan esenciales para la salud y la longevidad. La hormesis funciona como un entrenamiento que fortalece las células y las hace más resistentes al deterioro.

Cuando el organismo percibe falta de alimento, optimiza sus recursos y activa sistemas de adaptación evolutiva. Este proceso preparaba a nuestros antepasados para periodos de escasez y puede ser inducido conscientemente en la actualidad para obtener beneficios a largo plazo. La capacidad del cuerpo para adaptarse ante el estrés nutricional es clave para mejorar la salud.

Uno de los procesos más importantes activados por la hormesis es la autofagia, que actúa como un sistema de autolimpieza celular. Durante la autofagia, las células eliminan componentes dañados y orgánulos defectuosos que afectan su funcionamiento. Esta limpieza es vital para prevenir el daño acumulado con la edad y mantener la regeneración celular.

Ayuno
Mejorar la salud de forma integral implica combinar ejercicio regular, ayuno intermitente y pequeños ajustes en la rutina diaria

Mejorar la salud de forma integral implica combinar ejercicio regular, ayuno intermitente y pequeños ajustes en la rutina diaria

David Sinclair reconoce que su enfoque evolucionó con el tiempo; antes se centraba en el tipo de alimentos, pero ahora prioriza el momento en que se come. La frecuencia y los intervalos entre comidas resultan más relevantes que la dieta específica. Este cambio apunta a maximizar los beneficios de la reparación celular y la longevidad.

El ayuno intermitente es la estrategia recomendada para inducir la hormesis sin caer en privaciones extremas. Este método consiste en períodos regulares sin ingesta de alimentos, permitiendo que el cuerpo active los procesos de reparación y limpieza. Así se imitan los ciclos naturales de abundancia y escasez que el organismo está adaptado a manejar.

Ayuno intermitente

Sinclair es optimista sobre los efectos de esta práctica, estimando que podría aumentar la esperanza de vida hasta en veinte años. No obstante, advierte que cada persona responde de forma diferente según su genética, estilo de vida y condiciones de salud. La propuesta busca ser una herramienta adaptable para mejorar la calidad y duración de vida.

En resumen, la investigación de Sinclair invita a repensar la alimentación desde una perspectiva biológica y evolutiva. Reducir la frecuencia de comidas y aplicar el ayuno intermitente activa mecanismos celulares cruciales como la autofagia. Este enfoque simple y natural tiene el potencial de transformar la forma en que envejecemos y mejoramos nuestra salud.

