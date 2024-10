La drástica decisión que tomó el ex GH Thiago Medina, pero se arrepintió a último momento: "Me dio miedo"

El papá de las Aime y Laia , que tuvo con la exparticipante de GH, Daniela "Pestañela" Celis , que cumplirán un año en enero de 2025, relató a Teleshow: “Fui a hacerme la vasectomía. Estaba recontento, pero cuando llegué me agarró miedo y dije: ‘No quiero, no quiero’".

Para graficar porque dio marcha atrás con la operación que habían programado con su pareja, confesó: "No sé qué me pasó, me dio cagazo. Dije: ‘Ahora no quiero, mejor otro día’. Así que me volví a mi casa sin hacérmela".

Además, aseguró que "la pospusimos" (a la vasectomía) y que igual espera animarse a avanzar con el tema: "Hacérmela, me la voy a y hacer igual”, detalló.

El joven de 21 años, y su mujer de 27, hablaron en los medios sobre la decisión de ver qué método anticonceptivo es mejor para planificar su familia. Hablaron de la ligadura de trompas para que no vuelva a quedar embarazada, pero se decidieron que él lo iba a asumir con su cuerpo.

En una nota con Revista Pronto detalló cómo proyectaron será su familia: "Porque ella ya pasó por mucho y volver a someterse a una operación nuevamente sería un montón. Todavía no se terminó de curar y volver al quirófano sería muchísimo. Le dije que no tenía problema en hacerme yo la vasectomía”, según sostuvo.

¿Qué es una vasectomía?

La vasectomía es un método anticonceptivo irreversible que se realiza a través de una cirugía sencilla en los conductos deferentes que transportan los espermatozoides del testículo al pene. Es para quienes deciden no tener hijos o ya tuvieron y no quieren tener más. Se cortan o bloquean los pequeños conductos que hay en el escroto y para que los gametos masculinos no puedan salir de tu cuerpo.