La explosiva reacción de Paula Chaves al ser consultada por la ruptura de Zaira Nara: "¡Qué me importa!"

En diálogo con el programa televisivo Desayuno Americano, la integrante de Tapados de laburo fue consultada por la separación de la modelo y el polista, algo que no le cayó para nada bien: " ¡Pero me preguntas estas cosas que me importan nada! ". De esta manera, Chaves dejó en claro que todavía sigue muy enojada por la traición que sufrió por parte de su amiga.

Luego, le preguntaron si su ruptura con Pieres fue por lo mismo que aseguran que ocurrió con Zaira y rápidamente se hizo la desentendida. "No tengo ni idea, pasaron años, era otra vida. No tengo idea, no puedo opinar", respondió de forma escueta para sacarse de encima al notero de Desayuno Americano.

Paula Chaves Zaira Nara Zaira Nara y Paula Chaves fueron amigas durante muchos años antes de esta "traición". Redes sociales

Para finalizar, ante un hipotético escenario en el que se reconcilie con Zaira Nara, Paula Chaves volvió a contestar con palabras vacías: "No podría opinar tampoco porque no sé, no hago futurología". Con todo esto, dejó en evidencia que continúa muy enojada por lo que muchos consideraron una "traición" y adelantó que no ve con buenos ojos volver a acercarse a ella.