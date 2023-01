La confesión sobre el beso entre Britney Spears y Madonna: era para otra famosa cantante

Aparentemente , la tercera artista no debería haber sido Christina Aguilera, sino Jennifer López . Así lo reveló la propia cantante en una entrevista.

"Es así. Ese beso debería haber sido para mí. En ese momento, estaba filmando una película en Canadá, pero un tiempo antes de la ceremonia fui junto a Britney a la casa de Madonna para ensayar el cuadro. Y los besos de la dueña de casa con nosotras dos estaban guionizados", confesó la esposa de Ben Affleck.

Jennifer López JLo Sorprendió y contó que el beso de Madonna debería haber sido para ella y no para Britney Spears.

La actriz y cantante profundizó en la situación y contó: "Simplemente, no pude dejar el set en esos días. Entonces no pudimos hacerlo... Luego consiguieron que Christina Aguilera sí lo hiciera. Pero sí, ese beso era para mí. Soy una gran admiradora de Madonna. Siempre lo he sido".

En el escenario, en ese entonces, estuvieron la Reina del Pop, la Princesa del Pop y una estrella en ascenso como Christina Aguilera.