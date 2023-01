La China Suárez, ¿cerca de Hollywood?

El desafío de la actriz no fuie solo por el hecho de poner sólo la voz a un personaje animado sino también porque debió aprender neutro. "No me habian dicho que tenía que hablar en neutro. Llego a México, hablo en Argentino y me dicen que no, que tenía que hacerlo en neutro. Y dije 'tengo dos caminos en este momento. O me agarra un ataque de pánico como Meena y dijo que no puedo hacerlo y dije como si nada 'dale perfecto yo te sigo' y lo iba copiando cómo hablaba y lo hice", comentó en una entrevista con El Trece.

Sing Ven Y Canta - Gran Final de Meena subtitulado al español