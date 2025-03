L-Gante y Mar Lucas presentaron Readyactiva, una canción que relata sus propias experiencias

"La canción fue un experimento, un Frankenstein. Yo quería probar géneros musicales diferentes porque recién empezaba, hasta intenté con cumbia. Uno de los géneros fue éste, pero quería llevarlo para el lado comercial y no meterme directamente en el RKT porque le tengo mucho respeto, me parece increíble. Yo a esa canción la tenía guardada y quería esperar para que entrara en el proyecto alguien que fuera el RKT, que le diera sentido a la canción. Obviamente salió el nombre de L-Gante, porque es el referente número 1, pero era una locura. Fue sorpresivo cuando mi equipo me dijo que Elián ya había grabado su parte ", confesó la oriunda de Sitges durante la entrevista.

A pesar de ser una canción ideal para escuchar en una fiesta, la letra busca empatizar con las víctimas de un desengaño amoroso. Al respecto, L-Gante comentó: "Me gusta mucho cuando se hacen canciones que tienen una vuelta, una historia. Últimamente algo que noto es que en el RKT en Argentina está apuntado hacia el challenge de TikTok o a las coreografías. A veces no hay nada para contar. En cambio, en Readyactiva te contamos una secuencia".

L-Gante y Mar Lucas presentaron Readyactiva en la Fiesta Bresh

Sorprendentemente, este tema sí relata experiencias propias de los intérpretes. De hecho, Mar Lucas reveló: "Yo justo estaba full despechada. Creo que la frase del tema lo describe demasiado bien 'Eres demasiado coche para quedarte en un garaje'. Hay gente que te esconde y no valora lo que eres. Así que yo siempre flow Shakira, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan". L-Gante, lejos de llamarse al silencio, agregó: "A mí eso me pasó hace poco, desde fines del año pasado y tuve que decirle: 'O nos ponemos las pilas, o nada'".

"Vengo de una familia humilde, mis padres se la han rebuscado toda la vida. Tampoco me faltaron cosas, pero tampoco he tenido nada regalado. Mi padre es asesor fiscal y mi madre es diseñadora gráfica, ella dejó de trabajar cuando me tuvo a mí. Recién ahora está retomando", reveló la artista española cuando C5N le preguntó sobre sus primeros pasos en la música. "Yo estaba estudiando arquitectura en la facultad y la dejé. La gente decía que no estaba pensando con la cabeza, pero yo creí en mí y en mi proyecto. No sabía cómo ni cuando, pero sabía que iba a pasar. Aposté todo, por eso me considero un poco loca".

L-Gante recordó sus orígenes: "Yo salí de una familia humilde"

Por su parte, Elián repasó sus inicios en la música y recordó: "Yo salí de una familia humilde, barrio bajo con los recursos y herramientas que tenía a mano. Yo quería ser artista y hacer música. Todo se fue dando de a poco y me sorprendió mucho que la gente del barrio que con buena onda o mala te preguntaban '¿Qué estás haciendo?', o me decían que dejara de flashear. Tuve mis secuencias que me hicieron dar cuenta que estaba funcionando. Pasé de hacer mi primera canción con la netbook del Gobierno, que para mí era una herramienta súper básica porque no tenía ni micrófono, usaba los auriculares que me venían con el celu, los comunes, los de cable; a que mi tema funcione y estar en boca de la expresidenta".

"Yo, el primer año que la pegué, apunté como objetivo a ponerle los pisos de cerámica a mi casa. Cuando terminé eso, construí una casa detrás de la mía, que no era como la que me estoy construyendo hoy en día. Esa se la dejé a mi hermano. Con tiempo fui solucionando todo. Tengo una hija que está por cumplir 4 años, estoy separado de la madre y eso ha sido un gran enfoque para mí. Hoy en día alquilo porque se está finalizando de construir la casa que mandé a hacer hace dos años, esa va a ser mía propia. Me guardé para lo último y estoy a punto de llegar a mi casa propia. Eso es lo mejor de la fama: estar tranquilo de que mis hermanos, mi mamá y mi hija tienen su casa", confesó L-Gante al terminar la entrevista.