Kristen Stewart sorprendió con un look que incluyó una microbikini para una salida nocturna

Se mostró con un look impactante mientras promocionaba su nueva película.

Kristen Stewart dejó su huella en las calles de Nueva York luciendo una microbikini que capturó todas las miradas. La actriz, conocida por su estilo audaz tanto dentro como fuera de la pantalla, está en plena gira promocional de su película "Love Lies Bleeding", mientras marca tendencia con su look.

Kristen Stewart microbikini Instagram

La elección de accesorios no dejó nada al azar, con un portaligas y medias traslúcidas que se extendían hasta el muslo, rematadas con stilettos que resaltaban el conjunto. Como detalles finales, la actriz optó por una minibolso con un diseño de perlas bicolores y unos anteojos de sol con lentes rojos, aportando un toque de rebeldía a su look.

Kristen Stewart microbikini Instagram

El peinado mullet, marcando tendencia con su característico corte más largo en la nuca y más corto en los costados y frente, fue el cierre ideal para un estilo rebelde, que nuevamente posiciona a Kristen Stewart como un ícono de moda.

Kristen Stewart microbikini Instagram

Marcela Kloosterboer posó en la playa con microbikini y camisa y se llevó todas las miradas

La actriz Marcela Kloosterboer realizó una escapada de fin de semana a Cariló y demostró su impecable sentido de la moda con un look que incorporó una microbikini. La también modelo aprovechó los días de sol y playa junto a su familia, compartiendo momentos especiales y capturando la atención de sus seguidores en redes sociales con su estilo único.

En las fotos que compartió desde la costa, optó por un conjunto que mezclaba comodidad y tendencia. Se destacó por llevar una camisa a rayas oversize como vestido playero, añadiendo un toque chic a su look de día. Completó su outfit con shorts blancos que contrastaban perfectamente con una microbikini negra de tamaño reducido, marcando una vez más su habilidad para combinar piezas básicas con elementos de moda.

Marcela Kloosterboer look Instagram

La repercusión en redes sociales no se hizo esperar, con numerosos seguidores y medios comentando y elogiando las elecciones de moda de Marcela Kloosterboer. Además de sus looks playeros, la actriz también acaparó la atención en un reciente evento en Córdoba, donde se destacó con un vestido en tono nude, anticipando las tendencias de la próxima temporada otoño-invierno 2024. Con cada aparición, no solo confirma su estatus de ícono de estilo, sino que también inspira a sus seguidores con sus audaces y elegantes elecciones de moda.

Marcela Kloosterboer look instagram