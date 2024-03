Cande Tinelli apostó por una microbikini neón para despedir al verano

Candelaria Tinelli nuevamente dio que hablar en las redes sociales con su look que incluyó una microbikini. La influencer sorprendió a sus fans al compartir una imagen donde posó con un vibrante traje de baño de color naranja neón. Con más de 4 millones de seguidores en Instagram, demostró una vez más por qué es considerada una referencia en tendencias y estilo personal.

Capturando la esencia del verano y saludando la llegada del otoño, la hija de Marcelo Tinelli, optó por un diseño minimalista pero llamativo. El corpiño de molde triangular , adornado con finos detalles metálicos en los breteles , refleja una mezcla perfecta de simplicidad y glamour. Esta elección no solo resalta su estilo único, sino que también subraya su capacidad para fusionar moda con personalidad.

Cande Tinelli microbikini Instagram

La publicación en sus historias de Instagram, donde Candelaria Tinelli se muestra disfrutando del sol y sin maquillaje, remarca su postura natural, destacando la importancia de la vitamina D. Este gesto resonó profundamente entre sus fans, generando una ola de interacciones y comentarios positivos. Sus seguidores no tardaron en expresar su admiración, tanto por su look audaz como por su enfoque relajado, consolidando su lugar como una auténtica influencer en el ámbito de la moda.

La China Suárez sorprendió caminando y bailando en la playa con una microbikini metalizada imperdible

Eugenia "La China" Suárez llamó la atención de sus seguidores en sus últimas vacaciones al vestir una microbikini con la que marcó tendencia. La actriz se encuentra en Miami, donde, además de disfrutar unas vacaciones con sus tres hijos, Amancio, Magnolia y Rufina, tomó la oportunidad para promocionar su más reciente incursión musical. La estrella, quien está incursionando en la música urbana, aprovechó las redes sociales para compartir una coreografía de su nuevo sencillo "Me gusta". Este tema lo interpretó junto al rapero Ecko, causando un particular furor con un video en TikTok caminando por la playa.

El conjunto contó con dos piezas en tonos verde claro metalizado. Para la parte superior eligió un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless de tiro baja. Ambas piezas sujetadas por tiras alrededor del cuello y de la cadera respectivamente.

china suarez microbikini Instagram

El sencillo "Me gusta" fue presentado oficialmente a través de la cuenta de Instagram de la actriz, recibiendo inmediata reacción positiva entre sus seguidores.

microbikini china suarez Instagram

La recepción del público a este nuevo lanzamiento y a la presencia de la China Suárez en las redes generó miles de "me gusta" y comentarios de apoyo en Instagram y TikTok. Los seguidores de la artista no solo elogiaron su audaz elección de vestuario para el video en la playa, sino también su creciente influencia en la escena urbana. De esta manera se posiciona no solo como figura mediática y actriz sino ahora también como una artista musical.