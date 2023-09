Kim Kardashian volvió a mostrar su microbikini dorada y promete ser la moda de las metalizadas en verano

Kim Kardashian microbikini dorada Instagram

La estrella del reality show “Keeping Up with the Kardashians” sorprendió a sus millones de seguidores con este look y reunió cientos de miles de “me gusta” y comentarios en donde sus fans elogiaron su look y el lugar donde se sacó esta foto. Sin duda la influencer sigue siendo una de las referencias de la moda y continúa imponiendo su estilo, el cual protagonista en la próxima temporada.

Laurita Fernández apostó por un look innovador para la playa con una microbikini blanca ideal en verano

Laurita Fernández sigue marcando tendencia desde Estados Unidos con sus microbikinis. La influencer viajó a las playas de Miami y nuevamente sorprendió a sus seguidores con un traje de baño que promete ser la tendencia del próximo verano en esta parte del mundo. La modelo llegó a este destino junto a su novio Peluca y aprovecha los días de calor para vestir una de sus prendas favoritas.

La influencer llegó a las playas de Miami y como muchas famosas aprovechó el calor para realizar producciones de fotos vistiendo una de las microbikinis del momento. En esta ocasión eligió un traje de baño blanco que consistió en un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless de tiro alto. Las fotos las sacó apoyada sobre una pared con el mar de fondo.

A su look además le agregó unos pantalones culotte ultra-transparentes, un aliado ideal para lucir las microbikinis que tiene por debajo. Sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y cientos de comentarios elogiando la combinación y el destino que eligió para descansar por sus vacaciones.