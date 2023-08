¿La nueva moda? Kim Kardashian salió de la pileta y se mostró con una microbikini fluorescente que será tendencia en el 2024

Kim Kardashian lució una microbikini fluorescente que sorprendió a sus seguidores y será tendencia en el 2024 . La empresaria posó en el deck de su mansión con un traje de baño de dos piezas que se ilumina en la oscuridad. La modelo suele impactar con sus looks y esta no fue una excepción.

Como suele suceder, la influencer aprovecha su gran cantidad de seguidores para compartir su estilo que se impone en la moda y marca tendencia. En esta ocasión eligió un corpiño simple, con moldería triangular y una bombacha diminuta y colaless . Además, le sumó a su look un par de lentes de sol estilo futuristas con vidrio superopaco y marco plateado.

Kim Kardashian fluor microbikini Instagram

En su última publicación en su cuenta de Instagram, volvió a sacarse fotos desde su casa en Los Ángeles vistiendo una microbikini particular que sorprendió a sus seguidores. Las imágenes las tomó en el deck de su mansión en California y reunió millones de "me gusta" y miles de comentarios referidos a su look y a las instalaciones de su casa. Sin dudas la lider del clan Kardashian sigue marcando tendencia y anticipó la moda del verano próximo.

Ailen Bechara se despidió del verano europeo con una microbikini negra furor de la temporada

Ailén Bechara eligió una microbikini strapless colaless para su último día de sol en Madrid: “Ultimos soles madrileños“ escribió en su publicación. La bailarina compartió entre sus historias de Instagram una serie de fotos en las que se mostró vistiendo un traje de baño de dos piezas con un corpiño armado. Al igual que otras famosas, eligió el calor europeo para escaparse del frío de nuestro país, pero ya le toca volver.

La influencer, siempre atenta a la moda y a las tendencias, eligió un traje de baño que es de los más utilizados de la temporada. La modelo publicó en su cuenta de Instagram una postal de su viaje vistiendo una microbikini de dos piezas en total black. El corpiño es strapless y cuenta con frunces, mientras que la bombacha tiene un diseño colaless, es ultracavada y tiene tiras de ajuste en los costados de la cadera.

A su look le sumó un par de lentes de sol que combinaron con su traje de baño con vidrio superopaco y marco negro. “Últimos soles madrileños”, escribió sobre la imagen, a la que le agregó también la temperatura de 38° grados y su ubicación, Madrid.