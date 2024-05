Kendall Jenner apostó por un color innovador de microbikini y se lució al borde de la pileta

La modelo e influencer Kendall Jenner sorprendió en sus redes sociales al posar con un diminuto conjunto de microbikini verde de la reconocida marca Calzedonia. La mediática realizó una sesión de fotos y sus fans reaccionaron con elogios sobre su look.

Kendall Jenner microbikini Instagram

Como únicos accesorios, la modelo llevó brazaletes dorados que aportaron un toque chic al look playero. El make up, con cejas delineadas y labios en un tono nude, resaltó su bronceado, mientras que su pelo suelto completó el estilo relajado.

Kendall Jenner microbikini Instagram

La publicación de Kendall Jenner causó furor en la plataforma, acumulando más de 3,2 millones de reacciones y comentarios. La modelo, además, confirmó que es una de las elegidas para las producciones de fotos de la línea de trajes de baño de Calzedonia para esta temporada. La marca italiana, fundada en 1986 y con más de 5.000 locales, la eligió para promover sus microbikinis de tendencia.

Kendall Jenner microbikini Instagram

María Pombo viajó a Ibiza y dio a conocer los detalles de su nueva microbikini. La influencer estrenó su traje de baño para disfrutar del excelente clima que contó la isla en la última tarde. Con la llegada del calor a Europa, las famosas aprovechan para mostrar este tipo de prendas que suelen ser sus favoritas. En esta ocasión, viajó a este paradisíaco lugar para celebrar la despedida de soltera de una amiga.

La influencer aprovechó esta escapada a la playa con sus amigas para estrenar una de las microbikinis que prometen ser tendencia en la temporada. Desde el alojamiento donde se están quedando, mostró los detalles de su traje de baño. En esta ocasión, eligió el modelo "Petunia" de la firma Sommer Swim.

El mismo incluyó un top bandeau en tono lila con el detalle de la anilla dorada de estilo vintage al frente del diseño. Para la parte inferior optó por una bombacha de tiro alto que combinó con el resto del conjunto en donde se destacó un doble anillo.

María Pombo microbikini Instagram

En cuanto al resto del look, se mostró con el pelo suelto y con unas gafas de sol con mucho estilo. También se pudo ver algunas cadenas que colgaron de su cuello.

María Pombo microbikini Instagram

María Pombo se mostró relajada disfrutando el viaje con sus amigas. Como no podía ser de otra manera, la publicación reunió miles de "me gustas" y comentarios de parte de sus seguidores, quienes elogiaron su look y su estilo. De esta manera, confirmó que es una personalidad destacada en el mundo de la moda y mostró cuál será la tendencia para esta temporada.