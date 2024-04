Katy Perry se sumó a la moda y en una alfombra roja combinó un vestido transparente con microbikini

vestido transparente katy perry instagram

En cuanto a los accesorios, la estrella no escatimó en detalles. Optó por botas altas de cuero negro y gafas de sol futuristas, de gran tamaño, que complementaban el look de manera excepcional. Su pelo, llevado suelto con una raya en el medio, aportó un toque de naturalidad, mientras que en el maquillaje destacaron sus pestañas XXL, enfatizando su mirada, y labios en tono rosa con acabado brillante.

La respuesta de los fans no se hizo esperar en las redes sociales, llenando su publicación de elogios y miles de "me gusta". El look de Katy Perry no solo demostró su ícono de estilo inigualable, sino que también dejó en claro su capacidad para sorprender a su público, tanto en el escenario como fuera de él.

La Joaqui volvió a hacer un challenge con una microbikini que combina total balck y arandelas

La Joaqui, la reconocida artista de RKT, volvió a dar que hablar en sus redes sociales al publicar una foto vistiendo una microbikini con la que marcó tendencia. La cantante se mostró en TikTok con un conjunto de remera corta con estampado negro de un corazón con alas y una bombacha negra ultracavada con arandelas en los laterales.

La prenda, diminuta y muy usada por las famosas, dejó a la vista los numerosos tatuajes de la artista y se combinó con anteojos de sol translúcidos. Además, se mostró con el pelo naranja peinado con jopo y ondas en las puntas, y un maquillaje que resaltó su mirada y labios.

Los seguidores de La Joaqui no dudaron en elogiar su look y su baile al ritmo de su tema "Bellaquería", el cual contó con la participación Ovy On The Drums y Myke Towers. La publicación alcanzó casi 1.5 millones de reproducciones y miles de comentarios positivos.

La Joaqui no solo marca tendencia con su música, sino también con su estilo fashionista. Su microbikini y su look descontracturado generaron furor entre sus fanáticos, demostrando una vez más su poder de influencia en el mundo de la moda.