Jennifer López deslumbró a todos y marcó tendencia con una microbikini negra ideal para el verano

Jenifer Lopez Microbikini Instagram

Estas fotos las tomó en sus vacaciones y las publicó en su cuenta de Instagram, donde tiene 200 millones de seguidores. Miles dejaron su "me gusta" e inundaron su posteo de comentarios elogiando su look y la pileta en la que se mostró relajándose luego de un año muy agitado desde lo sentimental.

Sofía Jujuy Jiménez volvió a marcar tendencia con una microbikini tejida blanca

Sofía "Jujuy" Jiménez sorprendió a sus seguidores al mostrarse vistiendo una microbikini con un corpiño tejido desde Portugal. Disfrutando del verano europeo, la modelo lució un traje de baño de dos piezas en tono blanco y unos elegantes lentes de sol. La influencer posó al borde de las playas portuguesas con un modelo que cautiva la atención de las famosas del momento y que todo indica será una de las tendencias para la próxima temporada.

Entre las rocas de la playa, cautivó con su conjunto de bikini blanco. El corpiño, con molde triangular, presentó un diseño tejido a crochet en tonos claros como el crudo y el marrón. Por otro lado, para la bombacha optó por un modelo de tiro alto, cavada y colaless. A su look playero le agregó el pelo suelto, peinado hacia atrás y mojado por haberse metido al mar, unos lentes de sol con vidrio superopaco y marco de plástico off white.

Sofía Jujuy Jimenez Microbikini Instagram

“Cuando la profesión te salva. Agradecida y afortunada de poder trabajar de lo que amo: modelar y tener acuerdos comerciales con marcas que me encantan, comunicar, actuar, conducir. Todo lo que siempre soñé. Ser dueña y protagonista de mi propia historia, saber transformar el dolor en amor, y poder expandirlo por el mundo entero, ¡amo! Poder darme los gustos en vida, con libertad e independencia económica, viajando, descubriendo lugares nuevos, compartiendo con amigos increíbles. Se qué la vida SIEMPRE juega a mi favor, aunque algunas cosas no me gusten. Me río, juego y me divierto. GRACIAS GRACIAS Y MÁS GRACIAS”, escribió la modelo.

El posteo llegó a acumular en pocas horas cerca de 30 mil "Me gusta" y reunió más de 300 mensajes de apoyo por parte de sus 1.7 millones de seguidores en Instagram.