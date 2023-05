Desde Miami, Karina Jelinek lució una microbikini dorada que es tendencia del verano

karina jelinek microbikini Instagram

Karina Jelinek hace poco tiempo dio a conocer por sus redes sociales que volvió con Florencia Parise, de quien se había distanciado. En esta red social la siguen más de un millón de seguidores y a partir de esta publicación sumó miles de "Me gusta" y cientos de comentarios elogiando su look y el lugar donde está vacacionando. La modelo usa esta red social con frecuencia para mostrar su trabajo y mantener al día a sus fans de lo que hace en la semana y en particular qué está haciendo en sus vacaciones en Miami.

Stefi Roitman marcó tendencia en Madrid con una microbikini roja que es furor

Stefi Roitman compartió, desde su terraza en Madrid, un carrusel de imágenes vistiendo una microbikini roja que nunca pasa de moda y sigue marcando tendencia. La actriz, esposa de Ricky Montaner, lució un traje de baño rojo con un diseño de corpiño triangular diminuto, una bombacha taparrabos con terminación colaless, tiras ajustables en los costados de la cadera y breteles muy finos.

Stefi Roitman Instagram

Sobre una reposera, en la terraza de su departamento en Madrid, Roitman parece estar disfrutando del calor europeo mientras aprovecha para marcar tendencia con su look de verano. Con el pelo suelto y la cara lavada, completó su look con un set de tres cadenas finas con dije en el cuello y un par de aros de argollas dorados.

La actriz compartió estas imágenes en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 4 millones de seguidores y en cuestión de horas ya sumó miles de "me gusta" y cientos de comentarios elogiando su look y su terraza.