Julieta Puente mostró las microbikinis del verano en las playas de Rio: estampadas y taparrabos

Julieta Puente Microbikini Instagram

Su segundo look, aún más audaz, incorporó una microbikini animal print en tonos marrones, resaltando la tendencia del estampado de leopardo. El diseño, con su corpiño triangular y bombacha ultracavada, fue realzado con accesorios vintage como lentes de sol rectangulares con marco metálico dorado y un peinado de trenzas con rodete. De esta manera, demostró que la moda de los estampados sigue siendo una de las cartas fuertes en el guardarropa de cualquier influencer.

Julieta Puente microbikini Instagram

Finalmente, la creadora de “El cardio de la felicidad”, añadió una capa extra de estilo al presentarse con el mismo conjunto animal print, esta vez acompañado de un crop top off white y una minifalda tejida a crochet en negro. Esta combinación no solo evidencia su versatilidad y sentido de la moda, sino que también captura la esencia del verano con un toque de elegancia.

Julieta Puente microbikini Instagram

La publicación rápidamente se llenó de "me gusta" y comentarios elogiosos, consolidando a Julieta Puente como una influencer en el ámbito de la moda de playa mientras marca tendencia con sus looks.

Cuáles son las microbikinis con las que Ailén Bechara disfrutó de sus vacaciones en Miami

Ailén Bechara viajó a Miami y compartió con sus más de dos millones de seguidores en Instagram una selección de sus mejores microbikinis. La modelo, que acaba de regresar a Buenos Aires, dejó a sus fans maravillados con una variedad de diseños que incluyen animal print, terciopelo, brillos, y el clásico total black, demostrando su habilidad para estar siempre a la vanguardia de la moda veraniega.

Una de las piezas destacadas en su colección de trajes de baño fue una microbikini naranja cubierta de brillos plateados, un color que se convirtió en el favorito de muchas celebridades. Este conjunto contó con un corpiño de corte triangular y una bombacha colaless con tiras anchas para ajustar. Atenta a la moda, la influencer le sumó algunos accesorios, como los lentes de sol estilo aviador y una gorra blanca que complementaron su look de playa.

Ailén Bechara microbikini Instagram

En otra de sus publicaciones, la también bailarina optó por la elegancia del total black, combinándolo con un crop top negro y un pañuelo estampado alrededor de la cabeza, además de unos lentes de sol vintage. Este conjunto demuestra la versatilidad del negro en la moda de playa, permitiendo combinaciones chic y atemporales que resaltan por su simplicidad y elegancia.

Ailen Bechara microbikini colección Instagram

No menos importante fue su elección de un traje de baño negro combinado con un minishort de jean celeste de tiro alto y una campera de algodón gris. Este look, también contó con lentes de sol XXL de marco dorado. Sin duda, expresó su habilidad para mezclar piezas casuales con la sofisticación de la moda de playa, creando outfits fieles a su estilo.

Ailen Bechara microbikini colección Instagram

Entre sus elecciones más audaces se encuentra una microbikini con estampado animal print en tonos marrones, acompañada de un pañuelo a modo de turbante y lentes de sol transparentes. Este conjunto, que evoca un aire vintage y arriesgado, destaca por su diseño, el cual incluyó un corpiño de molde triangular y una bombacha estilo culotte.

Ailen Bechara microbikini colección Instagram

La repercusión en redes sociales no se hizo esperar, con miles de "me gusta" y comentarios elogiando los diversos looks de la modelo. Estas publicaciones no solo reflejan las tendencias actuales en moda de playa sino también la capacidad de la influencer para mostrar para dónde va el mundo de la moda, convirtiéndose en una referencia para sus seguidores y para aquellos interesados en las últimas tendencias.