Mery del Cerro posó con una microbikini furor por el color y el modelo ideal para el verano

Como fanática de la moda, la actriz eligió un conjunto que se encuentra entre las máximas tendencias de la temporada. De esta forma se afianza como una referente en el mundo fashionista, adelantando los mejores looks para el próximo verano. Así es que para esta ocasión eligió un corpiño rectangular con frunces, pequeñas aberturas cut out y tiras off white entrecruzadas en la zona del pecho. Además, optó para la parte inferior una bombacha tipo vedetina.