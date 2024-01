Julieta Poggio mostró la microbikini ideal para el 2024: ultracavada y con estampado.

La ex participante de Gran Hermano, fanática de la moda, palpitó el verano y compartió fotos luciendo una malla de dos piezas.

La ex participante de Gran Hermano, Julieta Poggio, ya comenzó a palpitar el verano y publicó una serie de imágenes en sus stories de Instagram luciendo una microbikini que será una de las tendencias del verano 2024. La bailarina, que viene de confirmar su romance con Nacho Castañares -otro ex GH-, sorprendió a sus 3 millones de seguidores con un look audaz y lleno de glamour y estilo.