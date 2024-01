Julieta Nair Calvo combinó una microbikini con un kimono y mostró el look ideal para la playa

Julieta Nair Calvo microbikini Instagram

En la foto se la pudo ver también con un kimono de encaje XXL en total black que usó por encima de su traje de baño. Además, lo combinó con un sombrero de mimbre en color natural, uno de los accesorios del verano. Sus seguidores dejaron miles de “me gusta” y comentarios elogiando su look y felicitándola por el inicio de su temporada laboral

Morena Beltrán combinó una microbikini off white con un vestido tejido que es furor para el verano

Morena Beltrán eligió una moderna combinación con su microbikini off white para pasar una tarde en la playa. La periodista demostró una vez más su buen gusto en la moda, optando por una de las tendencias más destacadas de la temporada. Combinó su traje de baño con un pareo fiel a su estilo.

El conjunto incluye un corpiño triangular y una bombacha colaless de corte ultracavado y tiro alto, un diseño que combina comodidad y tendencia. Además, incorporó a su look un pareo tejido en color marrón que añadía un toque elegante y versátil, permitiendo entrever la microbikini debajo.

Complementó su outfit con unas ojotas negras, perfectas para el verano, y un maquillaje discreto pero impactante, con sombras en tonos oscuros y una máscara de pestañas en negro azabache que realzaba sus ojos.

Morena Beltran microbikini Instagram

La publicación de Morena Beltrán en Instagram fue un éxito al acumular casi 95 mil "me gusta" y alrededor de 400 comentarios en solo unas horas. Sus fans de la plataforma no tardaron en expresar sus elogios sobre su look, llenando su perfil con mensajes positivos por su elección de moda y su estilo. La periodista continúa afirmándose no solo como una voz autorizada en el mundo deportivo, sino también como un ícono de moda en redes sociales.

Morena Beltran microbikini Instagram