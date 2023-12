Julieta Nair Calvo aprovechó el calor en los viñedos para lucirse con una microbikinis furor de la temporada

Julieta Nair Calvo publicó un video vistiendo una microbikini en medio de unos viñedos . La modelo se encuentra de vacaciones y aprovechó para marcar tendencia con su look. Fanática de los trajes de baño mostró los detalles de la moda que se usará en la próxima temporada.

En esta ocasión, la actriz se mostró frente al espejo luciendo una microbikini verde musgo que contó con un corpiño strapless y una bombacha colaless ultracavada.

Julieta Nair Calvo Instagram

Al ritmo del tema de Manu Chao “Me gustas tú”, escribió en la publicación “Buen día Mendoza”, junto a unos íconos que representan a su familia, la montaña y el vino. De fondo se pudo ver un paisaje de viñedos. Julieta Nair Calvo se encuentra en el hotel Rosell Boher Lodge, al pie de la Cordillera de Los Andes. Desde ese lugar paradisíaco marcó tendencia con su look y espera terminar de la mejor manera el año.

Julieta Nair Calvo microbikini Instagram

Julieta Nair Calvo Instagram

Catalina Gorostidi, de Gran Hermano, es fan de las microbikinis y también de posar en la pileta

Catalina Gorostidi, quien se sumó esta semana a Gran Hermano, compartió una foto vistiendo una microbikini naranja en medio de una pileta. La hija del exfutbolista Adrián Gorostidi es una de las favoritas del público del reality y parece ser una fanática de la moda al seguir las tendencias del momento.

La foto que compartió en su perfil de Instagram la muestra dentro de una pileta vistiendo una microbikini naranja. Este conjunto contó con un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless de tiro bajo. Este traje de baño colorido es una de las tendencias del año entre las famosas. Además, eligió tener el pelo suelto, aunque solo fue visible una parte del rostro.

“Verano, por favor, para volver a estar así”, escribió en la publicación, deseando que llegue pronto el calor y así poder vestir una de sus prendas favoritas.

Catalina Gorostidi microbikini Instagram

La repercusión en las redes sociales no se hizo esperar. Con más de 21,000 seguidores pendientes de sus looks y actividades, Catalina Gorostidi se posiciona como una influencer en ascenso. Su publicación generó una gran cantidad de interacciones, reflejando la atención que tiene por parte de sus fans. La nueva participante de Gran Hermano se presentó como una mujer de carácter fuerte y directo, una "justiciera" que no teme expresar su opinión, prometiendo ser una de las personalidades más destacadas de la temporada.