Juliana Gattas: "El personaje de la diva decadente y sola me interpela"

" Se acercaba la fecha de mi cumple y le pregunté a mis amigos ´¿Ya no se usa más salir los viernes?' Entiendo que no, así que dije; ´Sí, la lanzamos el día de mi cumpleaños´. Entre los seguidores de Miranda! los más fanáticos saben la fecha de mi cumple. Fue una pequeña pelotudez (risas). Y además, maté dos pájaros de un tiro porque hice un brindis por la publicación del video junto con mi aniversario de nacimiento", contó.

El videoclip es una obra de arte en sí misma. El personaje principal, interpretado por la cantante, cuenta la historia de una diva que se encuentra sumida en la angustia pero continúa maquillándose y saliendo de fiesta.

Acerca de su perfil bolichero, la artista admite: "Me encanta la fiesta, me encanta salir pero no lo hago tanto porque trabajo un montón. No me llevo tan bien con emborracharme, de hecho, recomponerme me lleva varios días después. Pero si logro ir a ver un DJ, una fiesta, una banda que me gusta y cruzo ese umbral de pasarla bien sin tomar alcohol, bailar y conectar para mí lo es lo ideal. Ah re careta era la mina (risas). Soy una señora de cierta edad. Me fascina conectarme con el arte sin estar rota porque realmente me da mucha bronca la resaca. El maquillaje es un arte igual que vestirse. Hacer este tipo de actividades estimulantes te mejoran el estado de ánimo, ya sea dibujar en tu cara, vestirse, coser una ropa, ponerle un moño a tu look".

Con este lanzamiento, Juliana inaugura una nueva etapa en su vida que combinará en paralelo a su participación en Miranda. "Este perfil estuvo aguardando muchos años. Tengo entusiasmo de explotar y explorar el personaje de diva que viene de antes, de cuando yo cantaba jazz en restaurantes y de muchos personajes de películas que me gustan. En el video de Maquillada en la cama, el persona está inspirado en Petra Von Kant. Hay muchas divas de cine que tengo ganas de hacer y tengo ropa comprada para lograrlo. Eso capaz también es de diva... Compro ropa solo para coleccionarla y eventualmente se usa, ya sea en Miranda!, la uso yo, se la doy a alguna amiga, lo que sea".

Gattas afirmo que "el terreno menos explorado es este: el de la diva decadente sola, porque en Miranda! conviven dos voces siempre. Este personaje me interpela. Todo este vínculo que tenemos con ponernos maquillaje, lindas, las ropas, todo te pone en personaje en definitiva. Yo estoy muy alejada de la idea de que las prendas y los cosméticos son frívolos, sino que son gestos muy apasionados que tenemos de mostrar quiénes somos y cómo estamos. Para mí es una forma de arte y una forma de expresión. De todos modos, no me gusta tanto la palabra ´moda´. Cuando algo está de moda me da un poco de bronca, lo retiro. Me gusta mucho más el estilismo o estar montada ".

"Lanzarme como solista no fue un salto al vacío ni algo tan abrupto. Viene delineándose, charlándose y grabándose de a poquito y hace mucho tiempo. Empecé hace seis años con las canciones, los viajes del productor, que no vive acá, coordinando los tiempos de él, los tiempos de la banda. Yo sabía que las canciones iban a sobrevivir el paso del tiempo porque son concebidas ya como clásicos, como la música disco. Lo que estaba buscando era un momento cómodo. Creo que van a ser muy compatibles los caminos con Miranda!, están cercanos y no descarto que puedan convivir en escenario inclusive ambos proyectos. Yo quería que salga, que la gente lo escuche".

Con respecto al futuro, la vocalista adelantó que "se vienen nuevas canciones, voy a sacar un segundo single en un mes y medio, la semana que viene voy a grabar el videoclip junto a dos directores increíbles. En ese sentido también voy a explorar cosas medio pesadillescas, glamorosas y divertidas. Hace mucho tiempo tenía ganas de filmar de esa manera. Después lanzaré otra canción más y por último el disco antes de fin de año".