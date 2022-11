Jorge Rial, mano a mano con Ximena Capristo: "La próxima que se va es la Tora"

Luego, le preguntaron por sus constantes nominaciones, ante lo que resaltó: "La casa no me odiaba, era un grupito. Éramos hermanitos que estábamos conviviendo. Las épocas cambiaron un montón, la gente ya no quiere ver gente conflictiva". Así se explican las cuatro eliminaciones de Gran Hermano: Tomás Holder, Martina Stewart, Mora Jabornisky y Juan Reverdito.

Juan GH Juan, el último en irse de Gran Hermano. Redes sociales

En cuanto a la forma en la que ingresó al reality show, sorprendió en la mesa de Argenzuela: "Me anotó mi mamá en el casting de Gran Hermano. Hice, por lo menos, 14 o 15 castings para entrar a la casa". De esta manera, develó que no es sencillo ingresar al programa, sino que tienen que convencer a la producción y en varias ocasiones.

Además, Ximena Capristo reveló un aspecto muy privado de su vida: "Me propusieron vender contenido erótico durante 2021, pero no me interesa. No tengo ganas de exponerme, pero es muy tentador". No solo se quedó allí, sino que dio una justificación más. "Hoy, con 45 años, yo me siento desubicada si hago eso", remarcó.

Por último, hizo mención al actual Gran Hermano: "Alfa me parece que entró a divertirse. A los 60 años no le cambia el premio, entró a divertirse, a cagarse de risa. La próxima que se va es la Tora". Con experiencia en el reality show, quizá quede demostrado el próximo domingo, aunque por ahora ni siquiera están los nominados.