Jorge Rial adelantó que vuelve al teatro en 2025: "Prepárense"

Una ex Gran Hermano 2023 se suma a la edición chilena del reality: no es Furia

Rial hizo el anuncio en Radio 10, mientras hablaban del mundo del espectáculo, y dejó sorprendidos a sus propios colegas de la mesa: "Voy a adelantar que el año que viene vuelvo al teatro. Ya hablé con quien me lo va a escribir y con quién me va a dirigir. Me voy a subir al escenario y voy a producirme a mi mismo. Prepárense".