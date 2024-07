Argenzuela celebró sus tres años al aire en Radio 10 y Jorge Rial realizó una reflexión del ciclo

En el pase con Gustavo Sylvestre, Rial contó que tenía el pasaje comprado para irse del país, luego de no lograr los números esperados en un anterior proyecto. Pero apareció el conductor de Mañanas Sylvestres y le dijo unas palabras motivadoras para poder convencerlo, tras las palabras de uno de los directivos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio 10 (@radio10)

“Sentí que era momento de distancia y no me dejaron por suerte. Encontré un equipo bárbaro, gente con la que no había laburado. Mi condición era gente nueva y fue lo mejor que hice. Feliz”, expresó Rial. Luego agregó que pensó que el ciclo iba a durar solo dos meses y ya pasaron tres años.

“El medio es muy generoso con el éxito y muy cruel con el fracaso. Ayer cumplimos dos años en Argenzuela en televisión y tres en radio. Nunca hay que bajar los brazos”, agregó.