La furiosa pelea entre Catalina y Selva en Gran Hermano que terminó con gritos y amenazas

Luego de ese comentario, Luz y Tato intentaron traer tranquilidad y destacaron el rol de Sandra que se encarga de administrar los recursos y fueron interrumpidos por Eugenia que sumó a esa labor a Selva, quien agradeció con un tono de voz elevado como ya es costumbre.

“No seas susceptible... Ay, Selva, cómo gritas por Dios”, expresó la santafesina que estaba sentada al lado de la tiktoker que rápidamente contestó: "Te aviso que grito bastante".

“Bueno, te vas a tener que controlar conmigo, mi amor. Vamos a ver cuánto gritas. No te conviene gritar como yo”, sumó Cata dejando en claro que no se calla nada. "No me gustaría gritar como vos, sos mala", respondió Selva.

La frase molestó a su contrincante y contraatacó: "No me escuchaste gritar, así que no sé qué estás diciendo. Yo no soy mala, para nada". "¿Es una amenaza?", preguntó la uruguaya que recibió un "tomalo como quieras" como respuesta.

“Hay muchas caretas acá. Pero bueno, ahora vine yo para sacarlas”, concluyó Gorostidi ante el silencio del resto de los jugadores.

Embed El cruce menos pensado: Catalina se cruzó con Selva "Hay muchas caretas acá"



Mirá #GranHermano pic.twitter.com/O5y4vvoQkQ — Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 29, 2025

Se conoció quiénes son los favoritos del público y hay sorpresas en el podio

Gran Hermano 2024-25 tendrá una nueva gala de eliminación con voto negativo el próximo domingo y las cartas parecen estar echadas sobre la mesa si se tienen en cuenta estos resultados y los de las encuestas de la placa.

Quien se encargó de realizar las 15 encuestas fue el usuario @fedeebongiorno en la red social X, donde se evidenció que el juego de las últimas semanas fue bien visto por la audiencia. Esa es la razón por la que Ulises, Santiago, Eugenia y Chiara aparecen en el Top 4 de los participantes más queridos.

Si bien en las encuestas se permitió votar imagen positiva, negativa o indiferencia, se tuvo en cuenta solo la primera de las mencionadas para tener en cuenta quiénes tienen más apoyo de la gente. De esta manera, el ranking completo quedó conformado de esta manera.