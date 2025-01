Bombazo: se separó una de las parejas más queridas de Gran Hermano

“Hasta ayer habíamos hablado de tomar una distancia de una o dos semanas para ver qué nos pasaba. Yo creo que seguimos muy enamorados, pero veníamos con muchas peleas, celos, que te llevan a tratarte mal y no bancarte cosas”, continuó.

Luego explicó cómo las peleas arruinaron la celebración de las fiestas: “El 30 discutimos y el 31 yo lo terminé pasando sola, porque más allá de que mi familia está en Santa Fe, me sentía tan mal que no tenía ganas de festejar nada. Brindé sola con mis perros”.

Embed CRISIS entre CATA GOROSTIDI y JOEL: Los ex GH YA NO ESTÁN JUNTOS



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/7pfpaGHus1 — América TV (@AmericaTV) January 3, 2025

Más adelante, la médica contó que su exnovio tuvo un gesto que le dolió: “Ayer había venido a llevarse sus cosas de la casa, estuvimos cinco horas hablando. A la noche me fui a Bella Vista y me chicaneó porque se quedó a dormir en la casa de su mejor amiga, que llena la cabeza en contra mía. Me pareció un golpe muy bajo”.

Luego de la nota, Cata compartió una historia en su cuenta de Instagram agregando más detalles de la separación. Junto a una foto suya, la joven escribió: "Así se ve una chica que le rompieron el corazón. Y creyó que ese hombre nunca le iba a fallar".