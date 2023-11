Marcela Tinayre no sigue en Polémica en el Bar en 2024: ¿y la reemplaza Jey Mammon?

Por el lado de Mammon, tras oír las palabras del productor que lo sitúan indirectamente como el próximo conductor del programa, aseguró: "Yo me estoy enterando ahora". De esta manera, se desentendió del tema y también dejó en claro que no quiere tener problemas con Tinayre.

Gustavo Sofovich Gustavo Sofovich, el encargado de lanzar una inesperada bomba. Redes sociales

Tras la bomba que lanzó segundos antes, Sofovich fue por más y aseguró: "Yo quiero eso, ese es mi deseo, que Marcela no lo conduzca. A mí no me molesta que no me haya invitado a su cumpleaños, me molesta ella". Hace algunos días, en LAM habían revelado que se rompió la relación entre el productor y la conductora, y esto confirma que la información era real.