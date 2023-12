Jésica Cirio se va de La Peña de Morfi: las dos candidatas para ocupar su lugar en Telefe

Jesica Cirio Diego Leuco Peña Morfi Redes sociales

Ángel de Brito fue quien habló sobre la situación del canal y confirmó: "Están buscando conductoras para el año que viene. Cumple su contrato hasta el 31 de diciembre. En general, La Peña de Morfi para en el verano", por Jésica.

Y agregó: "Sigue (Diego) Leuco, y hay dos propuestas de dos chicas, una de las dos quedaría. No son amigas, son examigas. La Peña vuelve el año que viene, con Leuco, sin Jésica Cirio, y tienen dos candidatas” y fue Fernanda quien reveló: “Serían Paula Chaves o Zaira Nara” las reemplazantes. ¿Quién aceptará?

Paula Chaves Zaira Nara

Zaira Nara enfrentó los rumores de embarazo con Facundo Pieres: "Estoy bien"

La modelo Zaira Nara y su novio Facundo Pieres se convirtieron en las últimas horas en los protagonistas de un fuerte rumor en el mundo del espectáculo que generó la emoción de muchos.

La periodista Agus Binotti afirmó que la pareja estaría esperando su primer hijo juntos: "En los últimos días, antes del viaje de familia ensamblada que hicieron a las Cataratas del Iguazú, al que fueron los dos hijos de la modelo Malika y Viggo, que tiene junto a Jakob Von Plessen, Zaira confirmó que está esperando a su tercer hijo".

Facundo Pieres y Zaira Nara enfrentaron los rumores de embarazo Instagram

Además brindó detalles sobre la decisión que tomó la pareja sobre el anuncio de la feliz noticia. "Esperará los tres meses para confirmarlo públicamente, pero en la producción de fotos de navidad, como en las fotos en Cataratas, tiene un gesto de taparse el abdomen que valida la información", detalló.

"Es mentira mi embarazo. Encima estoy leyendo y dice que en el lugar donde me hago las manos pedí que no usaran productos. Nada que ver, no es así. Primero, siempre me hago las manos a domicilio", indicó de manera tajante. Por último, el panelista del ciclo de América le consultó cómo vive estos días y aseguró: "Estoy bien, de vacaciones, disfrutando".