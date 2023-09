Paula Chaves confesó que bloqueó a Damián Betular de WhatsApp: el motivo

Durante la grabación de Bake Off, Damián Betular y Paula Chaves se hicieron amigos íntimos y hasta el día de hoy mantienen la relación. Comenzaron a juntarse por fuera de todos sus trabajos, pero uno de ellos tiene la agenda tan cargada que llevó a una pelea: hubo bloqueo de WhatsApp.

Luego de que Chaves hable de su distanciamiento con Zaira Nara y de la manera que termina sus relaciones, ya sea amorosas o de amistad, el chef aprovechó para lanzar una bomba que tenía guardada: “A mí me bloqueó dos o tres veces de WhatsApp”.

bake off argentina.jpg Paula Chaves conduce el nuevo programa de Telefé

Y agregó: “Sí, porque yo soy medio colgado para contestar... Me dijo ‘te bloqueé dos veces’ pero no me di cuenta”. Ante esto, Paula se justificó: "Es como una descarga".

Más adelante, en PH: Podemos Hablar, el pastelero dijo una virtud de su excompañera como para sellar la buena onda entre ambos: "Pau es como pasional en eso, es como una virtud también la claridad en las cosas".

La pelea por el liderazgo no solo está en la televisión, sino que también pasó al streaming y como en Telefe entienden sobre la cuestión, quieren potenciar su canal y para eso acordaron traer figuras como los exparticipantes de Gran Hermano. Ahora quieren dar el salto y trajeron un famoso conductor.

Robertito Funes Redes sociales

Pero en este caso, quieren hacer crecer el proyecto y llamaron a una figura del canal que actualmente está reemplazando a Gerogina Barbarossa en A la Barbarossa. Como tenían planes de seguir teniéndolo, lo llevan al streaming a Robertito Funes Ugarte.