Zaira Nara enfrentó los rumores de embarazo con Facundo Pieres: "Estoy bien".

Además brindó detalles sobre la decisión que tomó la pareja sobre el anuncio de la feliz noticia. "Esperará los tres meses para confirmarlo públicamente, pero en la producción de fotos de navidad, como en las fotos en Cataratas, tiene un gesto de taparse el abdomen que valida la información", detalló.

Facundo Pieres y Zaira Nara enfrentaron los rumores de embarazo Instagram

En diálogo con Intrusos, este martes la hermana de Wanda Nara se hizo cargo de la versión y le contó con sus propias palabras al periodista Guido Záffora cuál es la situación.

"Es mentira mi embarazo. Encima estoy leyendo y dice que en el lugar donde me hago las manos pedí que no usaran productos. Nada que ver, no es así. Primero, siempre me hago las manos a domicilio", indicó de manera tajante. Por último, el panelista del ciclo de América le consultó cómo vive estos días y aseguró: "Estoy bien, de vacaciones, disfrutando".