Ivana Nadal lanzó una microbikini blanca que promete ser furor en el verano

Exprimiendo hasta la última hora de sol y calor en México, Ivana Nadal lució una microbikini off white de dos piezas cavada y corpiño con aro en las playas de Tulum, desde donde sigue marcando tendencias con su look. Conocida por su fanatismo por el verano y las altas temperaturas, la influencer pasa sus tardes en el mar del caribe y en esta ocasión sorprendió a sus seguidores vistiendo una microbikini off white, este traje de baño contó con dos piezas diminutas con un corpiño con taza y una bombacha colaless ultracavada.