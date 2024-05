Ivana Icardi se mostró con una microbikini de un estampada único que apuesta a ser la nueva moda

Ivana Icardi llamó la atención en sus redes sociales al vestir una microbikini con estampado animal print . La influencer rosarina sorprendió con un look ideal para tomar sol y disfrutar los días calurosos. Desde España, mostró su fanatismo por este tipo de prendas y marcó tendencia con su outfit. Sus seguidores dejaron sus comentarios y reacciones.

Para esta ocasión, optó por un traje de baño en animal print de tiro alto y bombacha tipo taparrabo. Esta combinación causó furor y confirmó que está atenta a las últimas novedades de la moda.

Ivana icardi microbikini Instagram

La influencer sorprendió a sus seguidores con este look, los cuales dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando sus piezas del traje de baño y su estilo. Ivana Icardi, además, dejó un mensaje para acompañar estas imágenes: “algunos de nosotros estamos persiguiendo sueños que pueden parecer locos, pero se sienten como nuestro destino, no todos entenderán eso”, escribió en el texto de la publicación.

Ivana icardi microbikini instagram

Ivana icardi microbikini instagram

Antonela Roccuzzo marcó la moda y Lionel Messi la siguió: cuál es el conjunto con el que ambos se destacan

Antonela Roccuzzo compartió con Lionel Messi un look que marcó tendencia. En sus últimas publicaciones en sus redes sociales, la pareja eligió prendas de jean para que forme parte de su outfit. Mientras que la rosarina eligió esta moda para asistir a uno de los partidos de su marido, el mejor jugador del mundo optó por una versión total denim para hacerse presente en un partido de la NBA.

La familia cayó de sorpresa a uno de los partidos de la NBA que formó parte de la serie de playoff en el que jugó el equipo de la ciudad, Miami Heat. En esa ocasión el futbolista optó por un outfit de total denim firmado por Prada. Un look sencillo y canchero que llamó la atención. Hace algunos días atras, la empresaria también había elegido una moda similar al haberse mostrado en el último encuentro de su pareja con ese look.

Antonella roccuzzo jean instagram

En el caso de la influencer, asistió al partido del Inter Miami CF junto a su maquilladora, con quien se mostró con un look en total denim también. Su outfit contó con unos jeans flare y chaleco, junto con top blanco y accesorios dorados.

Messi Look instagram

La pareja parece haberse sincronizado para marcar tendencia con una moda similar, también pudo haber sido casualidad o alguno de los dos se copió de su compañero.