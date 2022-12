De Paul fue a ver a Tini Stoessel y Camila Homs explotó de bronca en redes sociales

Luego de que trascendieran las imágenes donde su ex, Rodrigo De Paul, fuera a saludar a su novia Tini Stoessel en el Campo Argentino de Polo, Camila Homs tuvo una fuerte reacción en sus redes sociales que los usuarios interpretaron como la respuesta a una actitud del jugador campeón del mundo en el Mundial Qatar 2022.

Posteriormente, posteó dos más donde se la puede ver a ella sola con la frase “nada pa decir (sic), ¿ustedes bien?”. Pero la que generó polémica en las redes es la última, donde se muestra haciendo la señal de fuck you.

Camila Homs Instagram

Si bien no nombró al futbolista, los usuarios interpretaron que ambas publicaciones podrían estar dirigidas a él. “Qué dolida insoportable”, apuntó un seguidor. A lo que otro acotó: “¿Dolida? El padre de los hijos hace 90 días que no ve a sus hijos. Desde fines de agosto, llega y lo primero que hace es ir a ver a la novia, que hace 15 días estuvo con ella. Es un asco repugnante que las mujeres no apoyemos a Cami Homs como madre”.

Camila Homs Instagram

El posteo se dio después de las imágenes virales de Rodrigo de Paul sorprendiendo a Tini Stoessel mientras prepara su show para el 22 en el Campo Argentino de Polo.

El reencuentro entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel que hizo estallar a Camila Homs

Las imágenes que habrían enfurecido a la hija del sindicalista se hicieron virales en redes sociales.

Es que, una vez que el jugador del Atlético de Madrid terminó la caravana de la Selección argentina, decidió ir al Campo Argentino de Polo donde la exVioletta estaba realizando sus ensayos de su show y, tras este emotivo encuentro, la cantante decidió hacer un romántico posteo en el que muestra el abrazo que se dieron en ese especial momento.