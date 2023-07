Insecure: todo sobre la serie original de HBO que se sumará a Netflix en agosto

Recientemente Netflix firmó un acuerdo de licencia con Warner Bros. Discovery que permitirá ver ciertas producciones originales de HBO en Netflix. Como resultado de esto, varios proyectos tendrán la oportunidad de lograr un mayor alcance, llegando así a otras audiencias y evitando que los fans de ciertos proyectos tengan que sustentar más de una plataforma de streaming. Hasta el momento, Insecure encabezará la lista de títulos y la siguen otros como Band of Brother The Pacific, Six Feet Under y Ballers.