Inesperado: una de las históricas figuras de Intrusos se va de América 

Intrusos en el Espectáculo es un ciclo que arrancó en 2001 y fue renovándose. Tal es así que la conductora actual es Florencia de la V y no Jorge Rial, el creador. Pero quien se mantuvo durante muchos años, a pesar de un bache, fue Héctor Rossi, el locutor que hoy confirmó que renunciará a fin de junio.

El histórico locutor estuvo 20 años y compartió con los distintos equipos que tocaron. “Empiezo mi cuenta regresiva nuevamente en América TV. Con alegría por tener en lo personal, la certeza de la misión cumplida al haber vuelto y con la mirada hacia adelante, en estos días me despediré nuevamente de Intrusos. (Ya no digo para siempre porque comprobé que eso no existe y menos en este laburo), expresó.