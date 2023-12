Inesperado abandono en el Bailando 2023 y escándalo: "Recibí un llamado de la producción"

Por el lado de Martínez, ella habló con Teleshow y señaló: "No entiendo nada porque él no me dijo nada a mí. Recibí un llamado de la producción y me dijeron que se iba del programa". Así, la campeona del Bailando 2014 confesó que su histórica pareja del certamen no le había hablado previamente sobre el tema.

Anita y el Bicho Bailando 2023 Anita Martínez y el Bicho Gómez terminaron su vínculo tras muchos años. Redes sociales

Pero no finalizó allí, sino que agregó: "Sinceramente, no lo puedo creer porque no era lo que habíamos hablado. Era nuestro compromiso, nuestro trabajo. Lo llamé para pedirle explicaciones pero no me respondió". De esta manera, Anita Martínez y el Bicho Gómez terminan una histórica relación de la peor manera posible.

Escándalo en el Bailando 2023: Moria Casán y Pampita protagonizaron una fuerte pelea

Las noches del Bailando 2023 tienen momentos de tensión desde el comienzo, pero ninguno fue del calibre de la pelea entre Carolina Ardohain y Moria Casán. La devolución hacia Martu Morales y Yeyo de Gregorio y todo inició cuando Pampita acusó a la One de "regalar nota".