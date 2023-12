Bailando 2023: Marcelo Tinelli estalló al enterarse que una mega figura renunció al programa

anitajpg.jpg Noche perfecta para Noelia Pompa, Laura Fidalgo, Anita Martínez y el Bicho Gómez

La decisión de la salida del humorista la decidió y confirmó él mismo en LAM: “Me tengo que ir, lamentablemente. Me voy. Me es imposible ensayar. Imagínate que hoy no está Anita, se fue el 25 y tenemos que bailar el 2. Es imposible ensayar".

“Tratamos por todos los medios de quedarnos, pensamos ensayar por zoom, pero me parece que viene el cuarteto y soy el Mascherano de la danza. No me gusta. El show no se lo merece, yo no me lo merezco, Anita no se lo merece y no quiero agrandar la grieta Pampita-Moria", agregó.

Escándalo en el Bailando 2023: Moria Casán y Pampita protagonizaron una fuerte pelea

Las noches del Bailando 2023 tienen momentos de tensión desde el comienzo, pero ninguno fue del calibre de la pelea entre Carolina Ardohain y Moria Casán. La devolución hacia Martu Morales y Yeyo de Gregorio y todo inició cuando Pampita acusó a la One de “regalar nota”.

Fue ella quien dijo: Acá hay muchos votos muy distintos. En general, todos los que a mí me gustan los votan pésimo, los que yo los voto pésimo les regalan 10, así que somos todos libres y yo les voy a poner esto”

Y agregó: "Nunca digo nada, me quedo callada. Y te la pasás regalando puntaje a todo el mundo. ¡Yo también soy una señora de 45 años! No sos solo vos una señora. Yo soy una gran señora, mucho más señora que vos, capaz”. La última palabra fue de Moria quien disparó: “Respetá a la gente mayor, ¡ridícula!”.