Pero la nueva regla es la votación entre sí y eso genera escándalos internos, pero entre tantas bromas, fue el turno de Anita Martínez y el Bicho Gómez llevaron una bolsita con los papeles para que se elijan participantes al azar para votar, pero esto no gustó mucho.

Tinelli Bailando Redes sociales

Luego el Tirri quiso sumarse a esa broma y dijo “ta, te, ti” para elegir un papelito, pero Marcelo lo paró: “Yo les quiero decir que eso no se puede hacer. Elijan sin sacar papelito y digan a quien votan”.

“No Tirri, no se puede hacer. Yo les voy a decir algo en serio. No es para tomárselo en broma esto y sacar un papelito. No va esto ni tampoco el “ta, te ti” ni la mancha, ni nada. Lo piensan antes, hagan el “ta, te, ti afuera y lo dicen acá”, disparó enojado.

Marcelo Tinelli cruzó a Ángel De Brito por la salida de Yanina Latorre de LAM: "No coincido..."

El conductor Marcelo Tinelli decidió cruzar a Ángel De Brito tras confirmar quién reemplazará a Yanina Latorre como panelista de LAM, ya que en los últimos días se confirmó que la coach Damasia Ochoa ocupará su lugar durante enero de 2024.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/1731842639605985459?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1731842639605985459%7Ctwgr%5E5cf4118118713e0a232bc368d018e33a123d18f8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fc5n.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20wordcount20width%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20liveblogallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1timestamp%3D1701869413358784&partner=&hide_thread=false Arrancó tranqui la noche



Marcelo Tinelli se cruzó con Damasia Ochoa y ella respondió sin filtro.



Cc #Bailando2023 @cuervotinelli @elbailandookay pic.twitter.com/DnL0rdB7VU — América TV (@AmericaTV) December 5, 2023

Allí fue donde Marcelo Tinelli explotó: "No, para mí no. No coincido. Ahí disiento absolutamente. Quedan 23 parejas, para mí, ella está en el puesto 21 entre los coach". De esta manera, se provocó un momento muy incómodo para todos los presentes y no quedó en claro si se trató de una broma o una opinión real.