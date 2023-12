Escándalo en el Bailando 2023: Moria Casán y Pampita protagonizaron una fuerte pelea

Fue ella quien dijo: Acá hay muchos votos muy distintos. En general, todos los que a mí me gustan los votan pésimo, los que yo los voto pésimo les regalan 10, así que somos todos libres y yo les voy a poner esto”

Fue entonces que Moria contestó: “Me parece injusto lo que dice la señora Carolina Ardohain, Pampita, porque dice ‘lo que a nosotros no nos gusta, les regalan 10. Pero a veces se caen en la pista y les ponen 10, dale”.

La pelea continuó y la One disparó: “No seas jurado de jurados, no seas buchona. No digas ‘regalar’ porque yo no regalo nada”. Y la oriunda de La Pampa arremetió: “Ay, qué sensible que está Moria hoy, dale. Me banco todos los días que les regalás a todos los participantes que bailan pésimo. ¡Y me la re banco acá, eh!"

Y agregó: "Nunca digo nada, me quedo callada. Y te la pasás regalando puntaje a todo el mundo. ¡Yo también soy una señora de 45 años! No sos solo vos una señora. Yo soy una gran señora, mucho más señora que vos, capaz”. La última palabra fue de Moria quien disparó: “Respetá a la gente mayor, ¡ridícula!”.

Bombazo: un reconocido conductor llegará a El Trece en 2024

Durante el 2023, América TV tuvo un gran ascenso de audiencia con la llegada de LAM y el Bailando. Por ese motivo, desde El Trece se quieren reforzar con nueva programación para poder hacerle frente y volver a tener el segundo puesto en tranquilidad.

Matías Martin Redes sociales

La figura que arribará al canal será Matías Martin y comenzará un nuevo formato de Kuarzo que se llamará El Legado. Pero no estará solo, sino que estará acompañado de su hijo Lucas Martin. Será una propuesta familiar para las tardes.

La apuesta de El Trece será a partir de marzo con The Floor con la conducción de Guido Kaczka, pero no se sabe si el nombre se mantendrá en inglés o se va a cambiar. Pero se mantendrán Carmen Barbieri y Carina Zampini con sus respectivos programas.