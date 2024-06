Inés Estévez en Sobredosis de TV: "Me tuve que mudar dos veces por situaciones de acoso"

" No conozco a una mujer que no haya sido acosada una o dos veces en su vida , por lo menos. Es algo que está bueno que se difunda y se sepa pero nosotras es algo que lo vivimos a diario ", reflexionó durante la charla con Carla Czudnowsky y Mariano Hamilton .

Entonces reveló detalles sobre las situaciones que tuvo que enfrentar: "Yo tengo dos casos (de acoso) en mi existencia... Era una época en la que no existían las redes sociales". En ese sentido, alertó: "En la mujer el acoso está tan naturalizado que hay un número enorme de denuncias que se desestiman".

"Me tuve que mudar... En una oportunidad me tuve que ir de una casa que compartía con una amiga, porque era un familiar de ella", describió sobre esa primera experiencia.

Sin embargo, hubo más: "En otra ocasión me tuve que mudar porque era un vecino el que me monitoreaba". "Me habían ido a hacer una nota a mi casa y esta persona me llamó por teléfono, diciendo que esa periodista era amiga de él y que le había dado mi número", amplió. "El trato no era violento pero era indeseable y sostenido", explicó.

Luego de observar un informe sobre una situación de asedio, la actriz señaló que las advertencias sirven para "no naturalizar cualquier tipo de síntoma que ponga de manifiesto una obsesión que parezca ir hacia ese nivel".

Con una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro, Estévez marcó una diferencia: "Yo hago una distinción entre el fan y el acosador. Hay gente que es fanática y que tiene el barbijo con mi cara y es divina y yo la sigo en Instagram y no la invito a mi cumpleaños porque no tenemos tanta intimidad".

Inés Estévez: "La situación del país me desalienta"

La actriz también analizó la actualidad de la Argentina gobernada por La Libertad Avanza y manifestó su preocupación: "Me desalienta, es inevitable desalentarte, sobre todo cuando todo es tan hostil para tantos frentes a la vez".

"Lo estoy llevando con la mejor predisposición, intentando como siempre ponerle un poquito de optimismo a la cosa. Cuando puedo, apelando a la sabiduría, pienso que algo tendremos que aprender de esto", aseguró.

Luego, con mayor optimismo, sostuvo: "Siempre que hay un frente de tormenta, un día pasa". Entonces, realizó un repaso por la historia del país y comentó: "Es un poco cíclico lo que vivimos, pero aparentemente esta cosa cíclica va empeorando".