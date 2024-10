Incendio, el tema que instala un nuevo género en la escena musical argentina

Juli Martorell y Ramma, dos artistas en ascenso que apostaron a otra forma de hacer música. "No teníamos nada planeado", afirmaron en diálogo con C5N.

Ambos artistas en ascenso eran conscientes de que la unión hacía la fuerza y se animaron a fusionarse en una nueva canción: Incendio. Este tema de dos minutos y medio de duración llegó a la escena musical a cambiar la lógica, porque su sonido incorpora un nuevo género que está en auge en Europa y Estados Unidos, pero no así en Argentina: el jersey.

"Primero hubo un beat y empezaron a caer ideas que se fueron llevando. No teníamos nada planeado, el tema se fue dando en el momento, desde el beat hasta la letra salieron el mismo día", comenta Ramma. A lo que Juli suma: "Llegamos al estudio, me puse con el productor a escuchar música de artistas internacionales para ir poniéndonos en ambiente y cuando Ramma llegó empezó a tirar acordes en el piano, el produ mandó unos drums de jersey y así salió".



La novedad se encuentra en la melodía, porque combina el estilo urbano con un sonido electrónico propio del techno. "Es una mezcla entre un género que no es tan escuchado en la industria latina, pero a la vez tiene melodías o flows que hace que la gente hispanohablante se identifique", señala Juli.

En cuanto a la lírica, el oyente podría intuir que se trata de una historia de amor, aunque ambos artistas plantean disidencias: "Es completamente subjetivo. Somos re partidarios de que la gente lo interprete como quiera, si bien la letra habla de un ´nosotros´. Igual, obviamente de desamor no es, pero la letra está más encarada para el lado del deseo que del amor. No nos gusta que las interpretaciones se interpongan en la cara, sino que tengan que encontrar el sentido".

A pesar de ser un salto al vacío, en este momento la industria musical nacional es una fábrica de hacer mega celebridades. En ese sentido, Ramma comenta: "Hoy en día se está generando una nueva industria, no está nada dicho aún. Quizás con Duki, con Ysy, con Khea, y el resto de la movida del trap se generó una nueva industria, pero recién arranca".

"Todavía hay un margen de crecimiento zarpado que no nos damos cuenta. Hay gente que te dice ´Vamos a volver al pasado´ y se refiere a seis años atrás, eso no es el pasado, el pasado es 50 años atrás. Creo que a Argentina le falta crecer un montón en cuanto a géneros: distintos tipos de trap, de jersey, y nosotros los artistas somos los que tenemos que ir y cambiar esa situación. Incendio es un experimento, es un jersey combinado con un techno".