Iliana Calabró detalló cómo es la obra que protagoniza en Mar del Plata y bailó con el público

En un móvil de C5N con el periodista Diego Costa desde Mar del Plata, Calabró detalló cómo el director y uno de los escritores de Perdida Mente, José María Muscari, le propuso incorporarse a la obra de teatro: "Estaba en Sex y Muscari me preguntó si me gustaría sumarme a Perdida Mente. ¿A quién no le gustaría sumarse a un éxito?", expresó mientras sus seguidores en la ciudad balnearia se acercaban para escucharla.